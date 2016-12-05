 Yiğido giresun’u iki golle geçti – Fotomaç – 05 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yiğido giresun’u iki golle geçti

    Yiğido giresun’u iki golle geçti

    ’in Süper Lig adayı Yiğido, ’dan sonra Giresun’u da devirdi. Çotanak’ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı

    'in şampiyonluk adaylarından Sivasspor, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, ilk yarıyı Galip'in golüyle üstün tamamladı. Giresun'un Dodo'yla bir topunun direkten döndüğü maçta 57'de Özgür Can eşitliği sağladı. 61'de Brezilyalı Leandro Sivas'a zaferi getiren isim oldu. Giresun'un 3 puan hasreti evinde 4 toplamda 7 haftaya yükseldi.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yiğido giresun’u iki golle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle