 Ümraniye’den 3’te 3 – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Ümraniye’den 3’te 3

    Ümraniye’den 3’te 3

    ’in yenisi Ümraniye, teknik direktör ’yle çıkışını sürdürdü. Samsun’u da geçip üst üste 3. galibiyetini aldı.

    'in yeni takımı sürpriz çıkışını sürdürüyor. Teknik direktörlüğe Erkan Sözeri'yi getirdikten sonra adeta şaha kalkan İstanbul ekibi, renktaşı 'u da devirip üst üste 3. zaferinin altına imza attı. Ümraniye'ye galibiyeti getiren gol; 20'de Mehmet Sedef'in soldan ortasında kafayı vuran Ömer Can'dan geldi. Samsunspor ise 7. deplasmanında 6. yenilgisini aldı.

    'BİZ HALA MÜTEVAZIYIZ'
    Samsun engelini de tek golle geçerek 3'te 3 yapan Ümraniyespor'un başarılı çalıştırıcısı , takımının hedefi konusunda gerçekçi konuştu. Sözeri, "Kolay değil son 6 maçta 4 galibiyet aldık. Fakat buna rağmen biz hala mütevazı bir kulübüz. Öncelikli hedefimiz bu ligin kalıcı takımı olabilmek" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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