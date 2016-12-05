 Göz Göz çoştu – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Göz Göz çoştu

    Göz Göz çoştu

    Sarı-kırmızılılar, ’u Umut ve Adis’in golleriyle mağlup ederek iki haftalık bir aradan sonra üç puanla tanıştı, ikinci sıraya çıktı.

    'de Göztepe, lider Yeni Malatyaspor'u evinde 2-0 mağlup etti. 8. dakikada Buğra'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Günay'da kaldı. 21. dakikada Adis'in pasında Umut'un vurduğu meşin yuvarlak ağlarına gitti. 1-0. 35. dakikada Adis'in kullandığı serbest vuruşta top üst ağlarda kaldı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 50. dakikada Adis'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Hakan'da kaldı. 56. dakikada Tayfur'un pasında topla buluşan Adis'in şutunda top filelere gitti. 2-0. 68. dakikada Adis'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Hakan'da kaldı. Maçı 2-0 kazanan iknci sıraya çıktı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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