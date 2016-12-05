 Denizlispor şov – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    şov

    Denizlispor şov

    6 puanı silinen , 3 puanı silinen ’a direnemedi. Horoz 10 kişi kalan rakibi önünde gol şov yaptı.

    'de sıkıntılı günler geçiren iki takımın mücadelesinde , Elazığ'ı deplasmanda 3-0 yenerek önemli bir galibiyetin altına imza attı. Gergin bir atmosferde oynanan maçta Horoz, Alperen, Ziya ve Yasin'in golleriyle deplasmanda üst üste 2. kez kazandı. Elazığ'da Mehmet Yiğit kırmızı kart görürken, maç sonunda Denizlisporlu yöneticilerle taraftarlar arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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