 Balkes Bolu’yu uzatmada yıktı – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Balkes Bolu’yu uzatmada yıktı

    Balkes Bolu’yu uzatmada yıktı

    Balıkesir iki kez öne geçti Bolu yakaladı. Penaltıdan ilk golü atan İshak, 90+3’te yine penaltıdan son sözü söyledi.

    'de zirve yarışı yapan Bolu, evinde Balıkesir'den darbe yedi. Balkes ilk yarıda iki kez direğe takılırken, İshak'ın penaltısıyla devreyi önde tamamladı. Gol düellosuna dönen 2. yarıda Oğuzhan 46'da kalesini havalandırdı; bir dakika sonra Burak, Balkes'i tekrar öne geçirdi. 72'de Emre Kılınç eşitliği sağladı. 90+3'te İshak penaltıdan takımını üç hafta sonra galibiyetle tanıştırdı.

    'GALİBİYETİ HAK ETTİK'
    teknik direktörü son dakika gelen galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Cangök, "Hak ettiğimizi düşündüğüm galibiyeti son dakikalarda aldık. Maç böyle bitecek gibi gözüküyordu ama oyunun son dakikasında 3 puanı almamız gerektiğini düşündüğüm maçta Allah yüzümüze güldü" dedi.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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