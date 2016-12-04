4 gol var kazanan yok
İki takımın da 10 kişi kaldığı mücadelede, Demir; Tevfik ve Serkan ile öne geçti. Ev sahibi ekip ise Doğan (pen.) ve Atabey’in golleriyle 1 puan kurtardı.
TFF 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, konuğu Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Oldukça çekişmeli ve mücadele yönünden seyir zevki oldukça yüksek olan maçı iki takım da 10 kişi tamamladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Adana Demirspor oldu. 21'de penaltıdan Tevfik'in golüyle öne geçen misafir ekip, 30. dakikada Serkan'ın sayısıyla farkı 2'ye çıkardı. Bandırma, 41'de Kıvanç'ın atılmasıyla bir kişi eksik kaldı; 44'te ise bu kez Demir'den Göksun'ya kırmızı çıktı.
RAKİPLERİ ZİRVE EKİPLERİ
Ev sahibi, 45. dakikada Doğan'ın attığı penaltı golüyle umutlandı. 83'te sahneye çıkan Atabey, skoru eşitleyen golü filelere gönderdi: 2-2. Kalan dakikalarda skorbordda değişiklik olmayınca puanlar paylaşıldı. Gelecek hafta Bandırmaspor, Evkur Yeni Malatya'ya konuk olacak; Adana Demirspor ise Boluspor'u ağırlayacak.
?'AVANTAJIMIZI KULLANAMADIK'
Adana Demir'in hocası Engin İpekoğlu, önemli bir avantajdan yararlanamadıklarını dile getirdi. 2 farklı öne geçtikten sonra skoru tutamadıklarının altını çizen İpekoğlu, "Kazanmak isterdik ama olmadı. Yarından itibaren gelecek haftaya hazırlanacağız" dedi.
TARZAN İKİLEDİ
Manisaspor sahasında ağırladığı Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Sercan'ın 53, ve Ozan'ın 90+4'teki golleriyle zafere ulaşan Tarzan bu sonuçla, bu sezon ilk kez üst üste 2. galibiyetini elde etti. Gelecek hafta Manisaspor Altınordu'yu konuk ederken, Antep BB ise Elazığspor ile evinde karşılaşacak.
RAKİPLERİ ZİRVE EKİPLERİ
Ev sahibi, 45. dakikada Doğan'ın attığı penaltı golüyle umutlandı. 83'te sahneye çıkan Atabey, skoru eşitleyen golü filelere gönderdi: 2-2. Kalan dakikalarda skorbordda değişiklik olmayınca puanlar paylaşıldı. Gelecek hafta Bandırmaspor, Evkur Yeni Malatya'ya konuk olacak; Adana Demirspor ise Boluspor'u ağırlayacak.
?'AVANTAJIMIZI KULLANAMADIK'
Adana Demir'in hocası Engin İpekoğlu, önemli bir avantajdan yararlanamadıklarını dile getirdi. 2 farklı öne geçtikten sonra skoru tutamadıklarının altını çizen İpekoğlu, "Kazanmak isterdik ama olmadı. Yarından itibaren gelecek haftaya hazırlanacağız" dedi.
TARZAN İKİLEDİ
Manisaspor sahasında ağırladığı Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Sercan'ın 53, ve Ozan'ın 90+4'teki golleriyle zafere ulaşan Tarzan bu sonuçla, bu sezon ilk kez üst üste 2. galibiyetini elde etti. Gelecek hafta Manisaspor Altınordu'yu konuk ederken, Antep BB ise Elazığspor ile evinde karşılaşacak.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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