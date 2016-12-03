Eskişehir gol oldu yağdı: 6-0

2. dakikada gelişen atakta, sağ kanattan Ofoedu'nun ortasına kafa vuran Mezenga'nın şutu az farkla dışarı çıktı. 6. dakikada Ofoedu'nun sağ taraftan köşe vuruşu kullandı. Mersin İdmanyurdu savunmasının hatasını iyi değerlendiren Bruno Mezenga, düzgün bir vuruşla topu kalecinin altından ağlarla buluşturdu. 1-0



18. dakikada Mersin İdmanyurdu atağında Melih Gökçek'in sağ kanattan ortasına düzgün vuran Suarez'in şutu direkten döndü. 32. dakikada Eskişehirspor atağında ceza sahası içinde Ofoedu'nun düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Erkan Zengin'in penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0



62. dakikada Eskişehirspor'un atağında ceza sahası içinde topla buluşan Erkan Zengin düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0 75. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Hasan Hüseyin Acar, çok şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0 85. dakikada ceza sahası içinde Mezenga topu iyi kontrol etti. Rakibini de geçen Mezenga ayağının üstüyle güzel bir gole imza attı. 5-0



89. dakikada Murat Uçar, ceza sahası içerisinde topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 6-0







ESKİŞEHİR YENİ EVİNDE KAYBETMİYOR

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yapımı tamamlanan 35 bin kişilik yeni stadında yaptığı iki lig maçını da kazandı. Siyah-kırmızılı takım, yeni stadına ligin 11. haftasında yaptığı Yeni Malatyaspor maçıyla kavuştu. Eskişehirspor, ligin lider takımı Yeni Malatyaspor'u altyapısından yetişen Hasan Hüseyin Acar ve Bruno Mezenga'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Söz konusu maçta Hasan Hüseyin Acar, yeni stattaki ilk golü kaydeden futbolcu olarak tarihe geçerken, karşılaşmanın 44. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonucu oyundan atılan Eskişehirsporlu futbolcu Semih Şentürk, yeni statta kırmızı kart gören ilk futbolcu olmuştu.

Bugün sahasında ikinci resmi maçını oynayan Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu'nu Bruno Mezenga (2), Erkan Zengin (2), Hasan Hüseyin Acar ve Murat Uçar'ın attığı gollerle 6-0 mağlup ederek, yeni stadında bir kez daha 3 puan alma başarısını gösterdi. Eskişehirspor, yeni stadında yaptığı iki maçta 6 puan alırken, rakip ağlara 8 gol atıp, kalesinde gol görmedi.





TFF 1. Lig'in 13. haftasında evinde Mersin İdmanyurdu'nu 6-0 yenen Eskişehirspor'da Teknik Sorumlu Mehmet Tezcan, hafta başından bu yana farklı skor almak için çalışma yaptıklarını söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mehmet Tezcan, farklı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.Eskişehirspor için iyi biten bir akşam olduğunu ifade eden Tezcan, "Biz hafta başından bu yana futbolcu kalitesine saygı duyarak hazırlandık. 5. dakikada gol atmak bizi rahatlattı. Bir ara sıkıştık ancak 2. golle iyi rahatladık. İkinci yarı ise görülen kırmızı kart sonrasında oyun bizim lehimize döndü. Hafta başından bu yana çalışmalarımızda farklı skoru hedefliyorduk. Taraftarımızın göstermiş olduğu desteğe de teşekkür ederiz" diye konuştu.