Es-Es patladı
Kırmızı-siyahlılar 13. haftanın açılış maçında Mersin İY’yi gole boğdu. Bruno (2), Hasan, Murat ve Erkan Zengin’in biri penaltıdan attığı iki golle 3 puanın sahibi oldu
İKİNCİ YARIDA FARK ARTTI
61'de Erkan farkı üçe çıkardı: 3-0. 75'te Ofoedu'nun pasında Hasan rakip fileleri havalandırdı: 4-0. 85'te Kamil Ahmet'in pasında Bruno topu ağlara gönderdi: 5-0. 89'da Tarık Çamdal'ın pasında Murat, maçın skorunu tayin eden golü kaydetti: 6-0.
TEZCAN: ÇOK İYİ HAZIRLANDIK
Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Tezcan, 6-0 kazandıkları Mersin İY maçına ilişkin, "Hafta başından beri iyi hazırlandık. Bu hazırlıkla 6-0 sonucunu aldık" dedi. Alpay Özalan'ın yardımcısı olan Tezcan, "Rakibimizin 10 kişi kalması da bu farkı hazırladı" ifadesini kullandı.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:01
- Trabzonspor'da kritik toplantı
Toplam 25
Yorum
Eko Bu nasıl bir rezillik arkadaşjQuery19108656465548556298_1480711008322Yazıklar olsun size!!..
- Oğuzhan'dan derbi açıklaması
Toplam 16
Yorum
isminiz Bende diyorum besiktas yenilmez nede olsa bize yan taraftan bi talimat veren kulup baskanimiz yok ??
- Trabzonspor'da istifa depremi
Toplam 22
Yorum
Mehmet Başka bir Trabzonspor yok. Bu durumu kabullenmek zorunluluğu var. Düzelecek takım. Başkan'la Ersun hoca nın kıymeti bilinmeli. UEFA yüzünden transfer yapılamadı. Unutmayın. Devre arası bekleyin. İstifa çözüm değil.
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