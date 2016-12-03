Es-Es patladı

Kırmızı-siyahlılar 13. haftanın açılış maçında Mersin İY’yi gole boğdu. Bruno (2), Hasan, Murat ve Erkan Zengin’in biri penaltıdan attığı iki golle 3 puanın sahibi oldu

TFF 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçında Eskişehirspor, kendi sahasında Mersin İdmanyurdu'nu 6-0 yendi. 6'da Bruno, kalecinin bacakları arasından topu ağlara gönderdi: 1-0. 32'nci dakikada Kudbettin, Ofoedu'yu ceza alanı içinde düşürünce hakem penaltı nontasını gösterdi, Erkan Zengin penaltıyı gole çevirdi: 2-0. 46'da rakibine sert giren Mersin İdmanyurdu'lu Gökhan ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



İKİNCİ YARIDA FARK ARTTI

61'de Erkan farkı üçe çıkardı: 3-0. 75'te Ofoedu'nun pasında Hasan rakip fileleri havalandırdı: 4-0. 85'te Kamil Ahmet'in pasında Bruno topu ağlara gönderdi: 5-0. 89'da Tarık Çamdal'ın pasında Murat, maçın skorunu tayin eden golü kaydetti: 6-0.



TEZCAN: ÇOK İYİ HAZIRLANDIK

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Tezcan, 6-0 kazandıkları Mersin İY maçına ilişkin, "Hafta başından beri iyi hazırlandık. Bu hazırlıkla 6-0 sonucunu aldık" dedi. Alpay Özalan'ın yardımcısı olan Tezcan, "Rakibimizin 10 kişi kalması da bu farkı hazırladı" ifadesini kullandı.