Yeni Malatya’ya Giresun freni

Rakiplerinin kaybettiği haftada Yeni Malatyaspor Giresun’u geçemedi ve bir puanla yetindi. 10 maçtır kazanamayan Manisa, Ege derbisinde Denizli’yi yendi

Boluspor, Göztepe ve Eskişehirspor mağlup ancak lider Evkur Yeni Malatyaspor da galip değil. Herkes kaybedince, Yeni Malatya- Giresunspor maçına odaklanmıştı. Ev sahibi ekip Sadık'ın kırmızı kart görmesiyle şok yaşadı ama Dialiba'nın golü derin bir 'ohhh' çektirdi. Tabii Recep'in karşılık veren golü üç dakika sonra gelse de 10 kişi ile Giresunspor'a direnmek zor bir durumdu.



NE YAPTIN SADIK?

Defansın hep emniyet sübabı olan Sadık Çiftpınar bu sefer "kötü adamı" oynadı(!) Önce hakemin vermediği penaltılık pozisyonda elle oynadı.Yetmedi, sert dalıp kırmızı kartla takımını sahada eksik bıraktı. Bu alışılmadık bir durumda. Malatyasporlu taraftarlar da, "Ne yaptın Sadık?" demekten kendilerini alamadı...



KAYIPLA TANIŞTI!

Evinde puan kaybı yaşamamış olan Malatyaspor, ilk puanı Giresunspor'a verdi. Yeşil beyazlılar'ın başında göreve başlayan Yücel İldiz ise geçtiğimiz sezon görev yaptığı Yeni Malatyaspor'a karşı iyi bir teknik taktik dersi verdi diyebiliriz... Yeni Malatyaspor gibi havaya girmiş bir takımdan hem de iç sahada puan almak zordu. Ancak Giresun bunu başardı. Başarıda Yücel İldiz'in payı büyüktü.



EV SAHİPLERİ GÜLDÜ!

12. hafta müsabakalarında 16 gol atılırken, 5 karşılaşmayı ev sahipleri, 2 maçı ise deplasman takımları kazandı. 2 maçta berabere sonuçlandı.10 haftadır galibiyete hasret olan Manisaspor ise Ege Derbisi'nde Denizlispor'u deplasmanda 90'ıncı dakika golüyle yendi ve şeytanın bacağını kırdı. Bu Sait Karafırtınalar'ın takımın başındaki ilk galibiyeti oldu.



ATAMAZSAN ATARLAR!

Futbolu oynayan, isteyen Balıkesirspor olsa da, oyunu son dakikada penaltı ile de olsa lehine sonuçlandıran Altınordu takımı oldu. Balıkesirspor, Can Cangök ile çıktığı 6. maçında ilk kez kaybetti.



DİYADİN'LE KAYIP YOK

Geçtiğimiz hafta Balıkesirspor deplasmanında 1 puanla işbaşı yapan Metin Diyadin, takımıyla bu hafta da komşu kentin takımı Şanlıurfaspor'a rakip oldu. Uche Kalu ve Nemanja Kojiç'in golleri ile 2-0 kazanan ev sahibi Gaziantep BB, 18 puan ve averajla Play Off bandının eteğine tutundu.