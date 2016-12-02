Yeni Malatya’ya Giresun freni
Rakiplerinin kaybettiği haftada Yeni Malatyaspor Giresun’u geçemedi ve bir puanla yetindi. 10 maçtır kazanamayan Manisa, Ege derbisinde Denizli’yi yendi
NE YAPTIN SADIK?
Defansın hep emniyet sübabı olan Sadık Çiftpınar bu sefer "kötü adamı" oynadı(!) Önce hakemin vermediği penaltılık pozisyonda elle oynadı.Yetmedi, sert dalıp kırmızı kartla takımını sahada eksik bıraktı. Bu alışılmadık bir durumda. Malatyasporlu taraftarlar da, "Ne yaptın Sadık?" demekten kendilerini alamadı...
KAYIPLA TANIŞTI!
Evinde puan kaybı yaşamamış olan Malatyaspor, ilk puanı Giresunspor'a verdi. Yeşil beyazlılar'ın başında göreve başlayan Yücel İldiz ise geçtiğimiz sezon görev yaptığı Yeni Malatyaspor'a karşı iyi bir teknik taktik dersi verdi diyebiliriz... Yeni Malatyaspor gibi havaya girmiş bir takımdan hem de iç sahada puan almak zordu. Ancak Giresun bunu başardı. Başarıda Yücel İldiz'in payı büyüktü.
EV SAHİPLERİ GÜLDÜ!
12. hafta müsabakalarında 16 gol atılırken, 5 karşılaşmayı ev sahipleri, 2 maçı ise deplasman takımları kazandı. 2 maçta berabere sonuçlandı.10 haftadır galibiyete hasret olan Manisaspor ise Ege Derbisi'nde Denizlispor'u deplasmanda 90'ıncı dakika golüyle yendi ve şeytanın bacağını kırdı. Bu Sait Karafırtınalar'ın takımın başındaki ilk galibiyeti oldu.
ATAMAZSAN ATARLAR!
Futbolu oynayan, isteyen Balıkesirspor olsa da, oyunu son dakikada penaltı ile de olsa lehine sonuçlandıran Altınordu takımı oldu. Balıkesirspor, Can Cangök ile çıktığı 6. maçında ilk kez kaybetti.
DİYADİN'LE KAYIP YOK
Geçtiğimiz hafta Balıkesirspor deplasmanında 1 puanla işbaşı yapan Metin Diyadin, takımıyla bu hafta da komşu kentin takımı Şanlıurfaspor'a rakip oldu. Uche Kalu ve Nemanja Kojiç'in golleri ile 2-0 kazanan ev sahibi Gaziantep BB, 18 puan ve averajla Play Off bandının eteğine tutundu.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:26
- Dev maç Hüseyin Göçek'in
Toplam 1
Yorum
baron Besiktasin maca cikmasina gerek kalmadi fenerbahce bu maci kazandi tff mhk ve lig tv el ele verip bu maci fenere kazandirdilar besiktasi simdiden tebrik ediyoruz serefli bi maglubiyet aldigi icin ..bu hakemle besiktas hic mac kazanmamisti 1 tane fenerliye sari bile gostermeyen gocek besiktasa 5 kirmizi gostermesi ilginc bi istatislik demek para kazandi onur seref kaybetti..
- F.Bahçe Real Madrid'i son saniyede yıktı
Toplam 9
Yorum
baron Yusuf arkadasim Futbolda oldugunuz 19 sampiyonlugu hakemlerle aldiginizi unuttun galiba belliki futbolun fsinden basketbolunda bsinden anlamiyosun ne diye buraya cikip yorum yapip kendini rezil ediyosun daha bu sene 3 tane macinizi hakem katliamiyla kazandiniz ne cabuk unutuyosunuz
- Gitmeye pek niyetleri yok
Toplam 1
Yorum
Jimmy Ne kadar boş transfer yapmış Galatasaray bu derecede bi başarısızlığı da kutlamak lazım
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