Göztepe’den lidere gözdağı
Türkiye Kupası'nda Sivas'ı yenen Göztepe rotayı lige çevirdi. 13. haftada lider Yeni Malatyaspor'yı konuk edecek olan İzmir ekibinde teknik direktör Okan Buruk iddialı konuştu: "Zirve mücadelemiz için önemli olan bu karşılaşmada taraftarlarımızın da desteğiyle 3 puanı alan taraf olacağız."
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe avantajlı
Toplam 1
Yorum
bjk Orta sahası güçlü takım kazanır. Sonuç Beşiktaş'ım kazanacaktır.
- 3'ü bir arada
Toplam 1
Yorum
bjk Olcay 2m eder. Ömer 4m eder. İkisi de satılabilir.Ancak Kerim'in satılması yanlış olur satın alma opsiyonlu kiralayacaklarsa 10m ancak olur.
- Scout sayısı 3’e indirildi
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Nevzat Aydın üzgün olduğuna göre TS için hayırlı bir gelişme bu.
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