 Göztepe’den lidere gözdağı – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    ’den lidere gözdağı

    Göztepe’den lidere gözdağı
    Türkiye Kupası'nda Sivas'ı yenen rotayı lige çevirdi. 13. haftada lider 'yı konuk edecek olan İzmir ekibinde teknik direktör iddialı konuştu: "Zirve mücadelemiz için önemli olan bu karşılaşmada taraftarlarımızın da desteğiyle 3 puanı alan taraf olacağız."
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:26
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