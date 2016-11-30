 Taraftar için kazandık – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Taraftar için kazandık

    Taraftar için kazandık
    Adana Demir Teknik Direktörü , 2-1 kazandıkları Göztepe maçıyla ilgili konuştu: "Göztepe maçının devre arasında oyuncularıma, 'Taraftara vefa borcumuz var. Onlar için kazanmalıyız' dedim. İyi bir futbolla istediğimizi aldık" ifadelerini kullandı.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:05
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