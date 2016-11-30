 Sivas’ta gündem Beykan – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Sivas’ta gündem Beykan

    Sivas’ta gündem Beykan
    Sivas'ta seferberliği... Formsuz olan Beykan'ı kazanmak isteyen teknik direktör , 21 yaşındaki oyuncusuna arabasını sattırdı, evini de boşalttırıp, tesislere taşıdı. Bakkal, "Onu kazanacağız, o da Sivas'a kazandıracak" dedi.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:06
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