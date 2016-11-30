 Gakgoş’tan gözdağı – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Gakgoş’tan gözdağı

    Gakgoş’tan gözdağı
    'nda bugün G.Saray'a konuk olacak Elazığ'dan rakibine gözdağı... Başkan , ellerinden geleni yapacaklarını kaydedip, "Kısıtlı bir kadro ile mücadele etmemize rağmen oyuncularımız en iyisini yapacaktır" sözlerini sarfetti.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:08
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