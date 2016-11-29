 Malatya kaçamadı – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Malatya kaçamadı

    Malatya kaçamadı

    Yeni Malatya, Giresunspor engelini aşamadı. 70’te Dialiba ile golü bulan ev sahibi üstünlüğünü koruyamadı. Sadece 3 dakika sonra Recep skoru belirledi. Y.Malatya’da Sadık 44’te kırmızı gördü.

    'in şampiyonluk adaylarından Yeni Malatya'de kendi sahasında oynadığı maçta Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. 70'inci dakikada Azubuıke'nin uzun pasında topla buluşan Dialiba, kendi çabasıyla ceza sahasına girdi onun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 73'üncü dakikada köşe vuruşunda gelen topta Recep gelişine vurdu top kaleci Hakan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1

    LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
    Geçtiğimiz hafta deplasmanda Eskişehir'e yenilmekten kurtulamayan dün de sahasında berabere kalarak 2 puan daha kaybetti. Ev sahibi buna rağmen 12. hafta sonunda liderliğini sürdürdü.

    BUZ: MAÇI KAZANABİLİRDİK
    Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, sahada sayı olarak eksik kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi. Buz, "Güzel bir gol attık sonra durum 1-1 oldu. Farklı yenilebilirdik, kazanabilirdik de ama berabere kaldık. Futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:09
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