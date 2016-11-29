 Balkes tepkili – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Balkes tepkili

    Balkes tepkili
    'ya uzatmalarda penaltıyla yenilen , hakem Abdülkadir Bitigen'e tepkili. İnternet sitesinden, penaltılarının verilmediği belirtilirken, Altınordu'ya verilen penaltının ise hakemin icadı olduğu öne sürüldü.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:10
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