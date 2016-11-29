Bakkal’dan ültimatom

Ümraniye yenilgisini Eskişehir galibiyetiyle telafi eden Süper Lig adaylarından Sivas'ta teknik direktör Mesut Bakkal, oyuncularına ültimatom verdi. Bakkal, "Böyle devam ederseniz transfer yaparım' dedim. Transferi oyuncularımızın performansı belirleyecek. Bu hafta pozisyon vermeden ve buzlu zeminde mücadele ederek kazanmamız çok önemliydi" ifadelereni kullandı.