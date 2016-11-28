 Samsun’da gol sesi çıkmadı – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Samsun’da gol sesi çıkmadı

    Samsun’da gol sesi çıkmadı
    'de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde, evinde 'la golsüz berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar sahalarındaki yenilmezlik unvanını korudu ve kaybetmeme serisini de 3 maça çıkardı. Elazığ ise deplasmanda yine kazanamazken, rakibi gibi yenilmezlik serisini 3 maça yükseltti.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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