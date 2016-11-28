 Derbi Manisa’nın – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Derbi Manisa’nın

    Derbi Manisa’nın

    Siyah-beyazlılar 10 haftalık galibiyet hasretine Denizli’de son verdi. Bakaki ile 19’da öne geçen konuk ekip 52’de Ziya’nın sayısına engel olamadı. 90+3’te sahneye çıkan Savaş skoru belirledi.

    'de Manisaspor, 'u deplasmanda son dakika golüyle 2-1 yendi, 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Siyah-beyazlı ekibin gollerini 19'da Bakaki ve 90+3'üncü dakikada Savaş attı. Denizlispor'a Ziya'nın 51'inci dakikadaki tek golü puan için yetmedi. Bu skorla 7 puana ulaşıp son sıradan kurtulan , düşme hattından çıkma yarışında umutlandı. Ligde 2 maçlık aranın ardından yenilgiyle tanışıp 12 puanda kalan Denizlispor ise Samsunspor ve Mersin İdmanyurdu'nun ardından düşme hattındaki takımlara puan kaptırma geleneğini sürdürdü.

    KARAFIRTINALAR: DEVAMI GELECEK
    ManisaTeknik Direktörü Sait Karafırtınalar Denizlispor karşısında aldıkları galibiyetle moral bulduklarını ve bunun devamının geleceğini söyledi. Karafırtınalar, "Şimdi Gaziantep Belediye ile oynayacağımız maça dönmeliyiz" dedi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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