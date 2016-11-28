Derbi Manisa’nın
Siyah-beyazlılar 10 haftalık galibiyet hasretine Denizli’de son verdi. Bakaki ile 19’da öne geçen konuk ekip 52’de Ziya’nın sayısına engel olamadı. 90+3’te sahneye çıkan Savaş skoru belirledi.
KARAFIRTINALAR: DEVAMI GELECEK
ManisaTeknik Direktörü Sait Karafırtınalar Denizlispor karşısında aldıkları galibiyetle moral bulduklarını ve bunun devamının geleceğini söyledi. Karafırtınalar, "Şimdi Gaziantep Belediye ile oynayacağımız maça dönmeliyiz" dedi.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:55
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 147
Yorum
Efsane Beşiktaş/Trabzonspor maçında kırmızı kartlık pozisyonda Q7 kart görmüyorsa futbolu çok iyi bilen kartal yavrularının konuşması normaldir.Futbolcularının agresifliği topa değil,bununda en güzel örneğini Q7 bizlere gösteriyor ve Cüneyt Çakır gibi hakemler göz yumuyorlar.Aynı hareketleri Avrupa'da yönettiği bir karşılaşmada kartla cezalandırmazsa tekrar karşılaşma yönetemeyeceğini iyi bilir.
- ''Sow net olarak ofsayt!''
Toplam 12
Yorum
alayınafener arkadaşım ofsayt değil zaten cahil insanları teknik direktör yapıyorlar atıp tutuyor onlarda.
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 8
Yorum
beşiktaşlı advokata kurabiye ikram edelim KARTALLAR.
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