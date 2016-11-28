 Balıkesirspor’u Glumac yaktı! – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    ’u Glumac yaktı!

    Balıkesirspor’u Glumac yaktı!
    'de Altınordu, Balıkesir'i son dakika golüyle devirdi. 90'da topa elle müdahale eden Glumac hem penaltı yaptı hem de kırmızı gördü. Göksu takımının evinde üst üste 4. zaferinin altına imza attı. Balkes ise İzmir'de 30 yıldır yenemediği rakibine yine diş geçiremedi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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