Zafer Yiğido'nun
Anadolu derbisinde gülen kırmızı-beyazlılardı. Ev sahibi, Leandro ve Ergin’in golleri kazandı. Eskişehir bir penaltıdan yararlanamadı, Alpay Özalan da tribüne yollandı.
TFF 1. Lig'de günün maçı Sivas'ta oynandı. Süper Lig'i hedefleyen iki takımın mücadelesinde gülen ev sahibi oldu. Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında 4-1'lik yenilgi alan Sivasspor, taraftarı önünde Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti. 20. dakikada Leandro, 58'te de Ergin'in golleriyle rakibini yıkan kırmızı-beyazlılar, puanını 18'e çıkardı. Eskişehir Teknik Direktörü Alpay Özalan, 59. dakikada hakem tarafından tribüne gönderilirken, Ofoedu'nun 70'te kullandığı penaltıda da kaleci Sivas kalecisi Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
3 PUANI HAK ETTİK
Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi ve şunları ekledi: "Özverilerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Bu üretken oyunu devam ettirmeliyiz. Güzel ve keyifli bir maç oldu."
ZEMİN KÖTÜYDÜ
Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Tezcan, 90 dakikanın ardından üzgündü. İlk kez gol atamadıkları bir maç yaşadıklarını belirten Tezcan, "Zeminin ısıtılmaması iki takımı olumsuz etkiledi. Sakatlanma riski yüksekti" dedi.
3 PUANI HAK ETTİK
Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi ve şunları ekledi: "Özverilerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Bu üretken oyunu devam ettirmeliyiz. Güzel ve keyifli bir maç oldu."
ZEMİN KÖTÜYDÜ
Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Tezcan, 90 dakikanın ardından üzgündü. İlk kez gol atamadıkları bir maç yaşadıklarını belirten Tezcan, "Zeminin ısıtılmaması iki takımı olumsuz etkiledi. Sakatlanma riski yüksekti" dedi.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
Zafer Yiğido'nun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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