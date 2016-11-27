 Zafer Yiğido'nun – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Zafer Yiğido'nun

    Zafer Yiğido'nun

    Anadolu derbisinde gülen kırmızı-beyazlılardı. Ev sahibi, Leandro ve Ergin’in golleri kazandı. Eskişehir bir penaltıdan yararlanamadı, da tribüne yollandı.

    'de günün maçı Sivas'ta oynandı. Süper Lig'i hedefleyen iki takımın mücadelesinde gülen ev sahibi oldu. Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında 4-1'lik yenilgi alan Sivasspor, taraftarı önünde Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti. 20. dakikada Leandro, 58'te de Ergin'in golleriyle rakibini yıkan kırmızı-beyazlılar, puanını 18'e çıkardı. Eskişehir Teknik Direktörü Alpay Özalan, 59. dakikada hakem tarafından tribüne gönderilirken, Ofoedu'nun 70'te kullandığı penaltıda da kaleci Sivas kalecisi Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

    3 PUANI HAK ETTİK
    Teknik Direktörü , haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi ve şunları ekledi: "Özverilerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Bu üretken oyunu devam ettirmeliyiz. Güzel ve keyifli bir maç oldu."

    ZEMİN KÖTÜYDÜ
    Teknik Sorumlusu Mehmet Tezcan, 90 dakikanın ardından üzgündü. İlk kez gol atamadıkları bir maç yaşadıklarını belirten Tezcan, "Zeminin ısıtılmaması iki takımı olumsuz etkiledi. Sakatlanma riski yüksekti" dedi.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:41
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