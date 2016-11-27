 Gaziantep Bld. hayat buldu: 2-0 – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Gaziantep Bld. hayat buldu: 2-0

    Gaziantep Bld. hayat buldu: 2-0
    'in 12. haftasında , konuk ettiği 'u 2-0 yendi. Bu arada maçın ilk yarısı oynanırken Şanlıurfaspor taraftarları arasında tartışma çıktı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Kavga sırasında 3 taraftar yaralandı.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:42
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