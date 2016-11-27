 Boluspor şokta: 0-1 – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    şokta: 0-1

    Boluspor şokta: 0-1
    Zirve hesapları yapan , deplasmanında hayal kırıklığı yaşadı. Souza'nın 26. dakikadaki golüne engel olamayan yarenler, maç boyunca girdiği pozisyonları da değerlendiremedi. Bu sonuçla ev sahibi 5 hafta sonra galibiyet sevinci yaşarken, puanını da 10'a çıkardı. Boluspor ise 23 puanla 2. sıradaki yerini korudu.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:43
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