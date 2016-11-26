Zafer Alanya’nın
Süper Lig’de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Alanyaspor, hayati önem taşıyan maçta Kayserispor’u; Sackey, Love ve Emre Akbaba ile devirdi
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Kayserispor'u 3-0 yenerek evinde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesinde ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Alanyaspor, 48'de kornerden gelen topta Sackey'in vuruşunda golü buldu ve rakibi karşısında 1-0 öne geçti. 83'te Vagner Love, Mijailovic tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. İtiraz eden kaleci Muammer kırmızı kart görünce kaleye Ahamada geçti. 86'da kullanılan penaltıyı Vagner Love ağlara yolladı. 90'da bu kez Emre Akbaba Ahamada'nın müdahalesiyle ceza sahasında düşdü. Hakem yine penaltıyı verdi. Bu kez Emre Akbaba topun başına geldi ve Alanya'nın zaferini ilan etti: 3-0.
KUTLU HAKEME YÜKLENDİ
Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu maçın hakemine yüklendi. Kutlu, "Penaltı pozisyonumuz vardı, verilmedi. İkinci yarıda Deniz'in penaltı ve kırmızı kartlık bir pozisyonu vardı, o da verilmedi. Hakem maalesef çok kötü bir yönetim gösterdi" diye konuştu.
KUTLU HAKEME YÜKLENDİ
Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu maçın hakemine yüklendi. Kutlu, "Penaltı pozisyonumuz vardı, verilmedi. İkinci yarıda Deniz'in penaltı ve kırmızı kartlık bir pozisyonu vardı, o da verilmedi. Hakem maalesef çok kötü bir yönetim gösterdi" diye konuştu.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:15
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