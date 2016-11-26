Ümraniye rakip tanımıyor

Sezona kötü başlayan İstanbul ekibi, Sivas’ın ardından Mersin’i de yenip çıkışını sürdürdü

TFF 1. Lig'de geçtiğimiz hafta Sivasspor'u 4-1'lik skorla deviren Ümraniyespor, dün akşam da Mersin'e şans tanımadı. Maça hızlı başlayan taraf İstanbul ekibiydi. 10. dakikada Oğuz'un sert şutunda kaleci Mihaylov topu iki hamlede kontrol etti. 17'de Pedriel'in şutu direği sıyırdı. Maçın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, 58'de Ümraniye golü buldu. Oğuz'un ortasında topla buluşan Emircan ağları havalandırdı: 0-1. 90+4'te Bulut son sözü söyledi. Serdar'ın pasında arka direkte toplu buluşan tecrübeli orta saha, plase bir vuruşla skoru belirledi: 0-2.