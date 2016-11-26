Sivasspor Store İstasyon Caddesi şubesi açıldı
Sivasspor Store yeni konseptiyle İstasyon Caddesi'nde açıldı.
Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinin içerisinde bulunan Sivasspor Store yeni konsepti ile taraftarın hizmetine sunuldu. Açılışa Sivas Valisi Davut Gül, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Jandarma Alay Komutanı Sinan Şen, Sivasspor yönetim kurulu üyeleri, diğer davetliler ve taraftarlar katıldı.
Programda konuşan Vali Gül, Sivasspor'un Sivas'ın en değerli markası olduğunu belirterek, "Buraya anca Sivasspor yakışırdı. Bu mağazayı Sivasspor'un lisanslı ürünlerinin satılması için tahsisi ettik. Bundan sonra şehrin ileri gelenlerine, taraftarlara lisanslı ürün konusunda olabildiğince hassasiyet göstermeleri ve buranın olabildiğince Sivasspor'a katkısını üst seviyede tutulmasını istirham ediyorum" diye konuştu.
Başkan Otyakmaz ise mağazanın açılmasında emeği geçen Sivas Vali Davut Gül'e ve lisanslı ürünlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ünal Turan teşekkür ederek, "Sayın valimiz böyle bir mekanı ihtiyacımız olduğunu duyduktan sonra bu mekanı bize tahsis ederek bize gerçekten büyüklük yapmıştır. Bu mekan tamamen prestij projesidir" dedi.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yeni mağaza hizmete açıldı. Vali Gül ve Başkan Otyakmaz daha sonra mağazayı gezerek ürünleri incelediler.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 13:55
- Levent Nazifoğlu: Baykuşlar!
Toplam 8
Yorum
atreides Nazifoğlu çabuk havaya girmiş, bu takımı bu hale getiren sizlersiniz yönetimin yanlış transferleri hoca seçimindeki hata, taviz verilen futbolcular, ki eğer bu takımda gruplaşma varsa en büyük sorumlu teknik kadrodur, Cavanda, Carole, Linnes, DeJong, Semih, Sabri, Serdar Aziz Galatasaray gibi hedefleri olan bir takımın oyuncusu olamaz he Dursun Özbek ve ekibide bu kulübün yönetimi olamaz.
- Sosa harekatı
Toplam 23
Yorum
ercisli olum black and beyaz bi bak bakim son 5 sezonda fenerden beşiktaşa kaç kişi gitmiş. onu bırak hiç oynatmadığım sezer bile size geldi kim kimin aşığı oluyo biz bi tek ismaili aldık sizden sezer uğur boral nobre rüştü caner gökhan aurelio ali güneş mehmet yozgatlı benim bildiğim bunlar burdan bi ilk 11 çıkar ha :))
- Levent Nazifoğlu: Baykuşlar!
Toplam 8
Yorum
......... SN NAZİFOĞLU BEY BEY, SENİ KADI KÖYDE ÖTERKEN KİMSE GÖRMED O ZAMAN SEN NERELERDEYDİNİ. PERSİE YARDIMCI OLANLARI VE GS DA PERSİE VE ADVOCAAT I KAHRAMAN YAPANLARI SEN GÖRMEDİN Mİ. BU HAFTA BUNLAR BİRAZICIK OYNAR GİBİ YAPTILARDA FB DEN DAHA İYİ OYNAYAN BU BURSA SPORU YENDİLER.
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