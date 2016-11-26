Sivasspor Store İstasyon Caddesi şubesi açıldı

Sivasspor Store yeni konseptiyle İstasyon Caddesi'nde açıldı.

Sivasspor Store İstasyon Caddesi şubesi taraftarların hizmetine sunuldu.



Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinin içerisinde bulunan Sivasspor Store yeni konsepti ile taraftarın hizmetine sunuldu. Açılışa Sivas Valisi Davut Gül, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Jandarma Alay Komutanı Sinan Şen, Sivasspor yönetim kurulu üyeleri, diğer davetliler ve taraftarlar katıldı.



Programda konuşan Vali Gül, Sivasspor'un Sivas'ın en değerli markası olduğunu belirterek, "Buraya anca Sivasspor yakışırdı. Bu mağazayı Sivasspor'un lisanslı ürünlerinin satılması için tahsisi ettik. Bundan sonra şehrin ileri gelenlerine, taraftarlara lisanslı ürün konusunda olabildiğince hassasiyet göstermeleri ve buranın olabildiğince Sivasspor'a katkısını üst seviyede tutulmasını istirham ediyorum" diye konuştu.



Başkan Otyakmaz ise mağazanın açılmasında emeği geçen Sivas Vali Davut Gül'e ve lisanslı ürünlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ünal Turan teşekkür ederek, "Sayın valimiz böyle bir mekanı ihtiyacımız olduğunu duyduktan sonra bu mekanı bize tahsis ederek bize gerçekten büyüklük yapmıştır. Bu mekan tamamen prestij projesidir" dedi.



Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yeni mağaza hizmete açıldı. Vali Gül ve Başkan Otyakmaz daha sonra mağazayı gezerek ürünleri incelediler.