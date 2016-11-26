 Sivasspor güçlü rakibini rahat geçti – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Sivasspor güçlü rakibini rahat geçti

    Sivasspor güçlü rakibini rahat geçti

    TFF 1. Lig'de Sivasspor, Eskişehirspor'u 2-0 yendi. Konuk ekibin teknik direktörü Alpay Özalan hakem tarafından tribüne gönderildi.

    TFF 1. Lig'de Yiğidolar, sahasında Eskişehirspor'u 2-0 yendi.

    Bu arada, Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, 59. dakikada hakem tarafından tribüne gönderilirken, konuk ekibin 70. dakikada Ofoedu ile kullandığı penaltı atışında kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

    Stat: Yeni 4 Eylül

    Hakemler: Mete Kalkavan, Erdem Bayık, Esat Sancaktar

    Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Oumari, Boye, İbrahim Öztürk, Hakan Arslan, Galip Güzel (Dk. 88 Hasan Hatipoğlu), Burhan Eşer (Dk. 80 Erkan Kaş), Yiğit İncedemir (Dk. 54 Adem Koçak), Leandro, Ergin Keleş

    Eskişehirspor: Boffin, Hakan Çinemre, Kamil Ahmet Çörekçi, Kaan Kanak, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 54 Ofoedu), Tarık Çamdal, Uğur İnceman, Erkan Zengin (Dk. 77 Ramazan Övüç), Hürriyet Gücer, Mezenga, Meye

    Goller: Dk. 20 Leandro, Dk. 58 Ergin Keleş (Sivasspor)

    Sarı kartlar: Dk. 25 Meye, Dk. 36 Mezenga, Dk. 59 Kamil Ahmet Çörekçi (Eskişehirspor), Dk. 60 Oumari, Dk. 79 Galip Güzel, Dk. 84 Leandro (Sivasspor)

    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:28
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