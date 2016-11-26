Sivasspor güçlü rakibini rahat geçti
TFF 1. Lig'de Sivasspor, Eskişehirspor'u 2-0 yendi. Konuk ekibin teknik direktörü Alpay Özalan hakem tarafından tribüne gönderildi.
TFF 1. Lig'de Yiğidolar, sahasında Eskişehirspor'u 2-0 yendi.
Bu arada, Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, 59. dakikada hakem tarafından tribüne gönderilirken, konuk ekibin 70. dakikada Ofoedu ile kullandığı penaltı atışında kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Erdem Bayık, Esat Sancaktar
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Oumari, Boye, İbrahim Öztürk, Hakan Arslan, Galip Güzel (Dk. 88 Hasan Hatipoğlu), Burhan Eşer (Dk. 80 Erkan Kaş), Yiğit İncedemir (Dk. 54 Adem Koçak), Leandro, Ergin Keleş
Eskişehirspor: Boffin, Hakan Çinemre, Kamil Ahmet Çörekçi, Kaan Kanak, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 54 Ofoedu), Tarık Çamdal, Uğur İnceman, Erkan Zengin (Dk. 77 Ramazan Övüç), Hürriyet Gücer, Mezenga, Meye
Goller: Dk. 20 Leandro, Dk. 58 Ergin Keleş (Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Meye, Dk. 36 Mezenga, Dk. 59 Kamil Ahmet Çörekçi (Eskişehirspor), Dk. 60 Oumari, Dk. 79 Galip Güzel, Dk. 84 Leandro (Sivasspor)
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:28
- Emenike kendi biletini kesti
Toplam 5
Yorum
fener samimiyetsiz adam bi maçta süper bi maçta dökülüyo
- Tolga Ciğerci şoku
Toplam 7
Yorum
kadro bu kadro derbide yer almalıydı
- Levent Nazifoğlu: Baykuşlar!
Toplam 11
Yorum
serdar akay sn.nazifoğlu insaların sadece bir ışık parıltısını fark ettiği yerde baykuşlar cismi bütün teferruatı ile görür.acaba o baykuş dedikleriniz resmi çok daha net görebilirmi ? yoksa sizin gibi bi galibiyetten sonra sadece bi ışık parıltısınımı farkeder ? bakın bana göre siz akıllı futboldan anlayan insansınız ama etrafınızda beceriksiz işe yaramaz insanlar var ( td,scoutlar,cenk ergün,takımdai moruk oyuncular ) lütfen bunları görün v allah aşkına gsde artık TEMİZLİK OPERASYONU şart bunu kabul edin..göreceksiniz gs ilk 3 e bile giremeyecek siz bu beceriksizler yüzünden gitmeyin siz onları gönderin çünkü gsden gidişiniz bana göre gs için büyük kayıp olur.
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