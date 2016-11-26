Sivasspor güçlü rakibini rahat geçti

TFF 1. Lig'de Yiğidolar, sahasında Eskişehirspor'u 2-0 yendi.

Bu arada, Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, 59. dakikada hakem tarafından tribüne gönderilirken, konuk ekibin 70. dakikada Ofoedu ile kullandığı penaltı atışında kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Erdem Bayık, Esat Sancaktar

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Oumari, Boye, İbrahim Öztürk, Hakan Arslan, Galip Güzel (Dk. 88 Hasan Hatipoğlu), Burhan Eşer (Dk. 80 Erkan Kaş), Yiğit İncedemir (Dk. 54 Adem Koçak), Leandro, Ergin Keleş

Eskişehirspor: Boffin, Hakan Çinemre, Kamil Ahmet Çörekçi, Kaan Kanak, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 54 Ofoedu), Tarık Çamdal, Uğur İnceman, Erkan Zengin (Dk. 77 Ramazan Övüç), Hürriyet Gücer, Mezenga, Meye

Goller: Dk. 20 Leandro, Dk. 58 Ergin Keleş (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Meye, Dk. 36 Mezenga, Dk. 59 Kamil Ahmet Çörekçi (Eskişehirspor), Dk. 60 Oumari, Dk. 79 Galip Güzel, Dk. 84 Leandro (Sivasspor)