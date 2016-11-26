Şimşek çarptı

Lacivert-mavililer, evinde konuk ettiği İzmir ekibini Onur Akbay ve Pote’nin 2 dakika içinde attığı gollerle yenerek 3 maçlık galibiyet özlemini dindirdi

TFF 1. Lig'in iki güçlü ekibinin karşı karşıya geldiği maçta Adana Demirspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 yeni kapatan Mavi Şimşekler, iki dakikada bulduğu gollerle kazandı. Ev sahibi 15'te Sercan Kaya ile mutlak golü kaçırdı. 17'de Göztepe'de Jahovic'in şutu direkten döndü. Göztepe'nin golünü 38'de Mehmet Umut Nayir attı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.



İKİNCİ YARI ETKİLİYDİ

Göztepe aradığı golü 52'de Onur Akbay'ın kafasından buldu: 1-1. 54'te Waldison'un ara pasında topu alan Pote kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu filelere yolladı: 2-1. 83'te Göksu'nun ortasında Pote'nin vuruşunu kaleci Onur çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Adana Demir-spor, 3 puanı hanesine yazdırdı.