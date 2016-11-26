Bandırmaspor tek golle güldü
TFF 1. Lig'de Bandırmaspor, Boluspor'u 26. dakikada Brinner Souza'nın 26. dakikada attığı golle 1-0 yendi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Oğuz Terzi xx, Samet Çiçek xx
Bandırmaspor: Okan Kocuk xx, David Deniz Kılıç xx, Yiğit İsmail Gökoğlan xx (Bilal dk. 90 ?), Doğan Karakuş xx, Özgür Çelik xx, Serkan Sözmen xx, Brinner Souza xx, Da Silva xx, Feridun Kıroğlu xx (Bahri Can dk 84 ?), Ömer Kandemir xx, Atabey Çiçek x (Furkan dk. 72 x)
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Boluspor: Soner Şahin x, Renato Arapı x, Mamadou Dıarra x, Cumali Bişi x (Berat Tosun dk. 46 x), Emre Kılınç x (Efe dk. 80 ?), Rydellromano Poepon x, Murat Yıldırım x, Fatih Turan x, Yusuf Gültekin x, Anco Jansen x (Tunahan Çiçek dk 11 xx), Özgür Özkaya x,
Gol: Brinner Souza (dk. 26) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Brinner Souza, Furkan, Okan Kocuk (Bandırmaspor), Berat Tosun, Efe (Boluspor)
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Oğuz Terzi xx, Samet Çiçek xx
Bandırmaspor: Okan Kocuk xx, David Deniz Kılıç xx, Yiğit İsmail Gökoğlan xx (Bilal dk. 90 ?), Doğan Karakuş xx, Özgür Çelik xx, Serkan Sözmen xx, Brinner Souza xx, Da Silva xx, Feridun Kıroğlu xx (Bahri Can dk 84 ?), Ömer Kandemir xx, Atabey Çiçek x (Furkan dk. 72 x)
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Boluspor: Soner Şahin x, Renato Arapı x, Mamadou Dıarra x, Cumali Bişi x (Berat Tosun dk. 46 x), Emre Kılınç x (Efe dk. 80 ?), Rydellromano Poepon x, Murat Yıldırım x, Fatih Turan x, Yusuf Gültekin x, Anco Jansen x (Tunahan Çiçek dk 11 xx), Özgür Özkaya x,
Gol: Brinner Souza (dk. 26) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Brinner Souza, Furkan, Okan Kocuk (Bandırmaspor), Berat Tosun, Efe (Boluspor)
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yılın golcüsü Persie
Toplam 5
Yorum
I.D.33 v.pereira zamaninda futbola küstürüldü diye o sene istedigimiz cikisi veremedi bir senesi harcandi.Simdi düzeldi gercekten bu cok iyi.
- Emenike kendi biletini kesti
Toplam 5
Yorum
fener samimiyetsiz adam bi maçta süper bi maçta dökülüyo
- Tolga Ciğerci şoku
Toplam 7
Yorum
kadro bu kadro derbide yer almalıydı
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