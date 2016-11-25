TFF 1. Lig’de 2 maç
TFF 1. Lig'in 12'inci haftası bugün oynanacak iki karşılaşmayla start alacak. Günün ilk maçında Mersin İdmanyurdu, Ümraniyespor'u ağırlayacak. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak. Adana Demirspor ise 5 Ocak Stadı'nda Ege temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek. Bu karşılaşmanın başlama saati ise 19.00.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe nasıl turlar?
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zafer Kesinlike Katılıyorum :) feyonordun yenmesi demek gurubu garantilemek di.
- İstanbul mucizesi
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Ulubey1903 Beşiktaş Bey diyeceksiniz!
- Cenk Tosun’un volesi Avrupa’nın zirvesinde
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sanane Iyi para verene satin gitsin! Bize bitirici bir forvet lazim. Gol cok güzeldi ama ayda yilda bir güzel gol atacak diye futbolcu tutmamiz yanlis olur. Bize firsatci biri lazim. Abubakar da ayni Cenk gibi cok pozisoyn harciyor!
TFF 1. Lig’de 2 maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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