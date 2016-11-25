 TFF 1. Lig’de 2 maç – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    ’de 2 maç

    TFF 1. Lig’de 2 maç
    'in 12'inci haftası bugün oynanacak iki karşılaşmayla start alacak. Günün ilk maçında Mersin İdmanyurdu, Ümraniyespor'u ağırlayacak. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak. Adana Demirspor ise 5 Ocak Stadı'nda Ege temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek. Bu karşılaşmanın başlama saati ise 19.00.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:21
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