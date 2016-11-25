Kritik zafer Eskişehir’in
10 kişi kaldığı maçta lider Yeni Malatyaspor’u 2-0 gibi net skorla deviren Eskişehirspor puanını 19 yaptı ve güven tazeledi. Boluspor ise haftanın en karlı takımı oldu...
Dolu tribünler, açılışa denk düşen müthiş kapışma, şehre lider gelen, son 5 maçından 15 puan toplayan, toplamda 25 puanı olan lider Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Eskişehirspor ve 44. dakikada 10 kişi kalıp 2-0 gibi net skorla kazanan Eskişehirspor...
TELAFİ ETTİLER
Göztepe maçında bir mağlubiyetle 6 puan kaybeden Eskişehirspor, rakibinin beraberliği, kendisinin de Yeni Malatyaspor'a karşı aldığı 3 puanla, kaybın tam 5 puanını telafi etmiş oldu.
6 GOL, 4 KIRMIZI...
Hep denilir ya 'maçlar kağıt üzerinde kolay, yeşil sahalarda zordur' diye. Bir maç düşünün ki maçtan önce Göztepe favori olsun, maç sonunda 1 puana razı olsun. Hem de 8 kişiyle maçı tamamlasın. 2-0 öndeyken maç 76. dakikada 3-3 oldu. Olanlar da bundan sonra oldu. 78 ve 85. dakikalar arasında üç oyuncusu kırmızı kart gören Göztepe evinde hem 1 puana razı oldu, hem de Yeni Malatyaspor'a daha da yaklaşma şansını yitirdi.
24 GOLLÜ HAFTA!
11. hafta maçlarında 24 gol atıldı. Deplasmanda sadece Denizlispor'un kazandığı haftada, 4 maç berabere biterken, 4 ev sahibi takımlar galip geldiler. Golsüz biten tek maç, Manisaspor- Samsunspor maçı oldu. Göztepe-Bandırma maçında 3'ü ev sahibi, 1'i rakip Bandırmaspor'a olmak üzere tam 4 kırmızı kart çıktı. Ligde bu hafta hakemler, 57 sarı, 7 kırmızı kartla ilk 11 haftanın en yüksek kart ortalamasına ulaştılar...
BOLU KAZANDI!
Ligin zirvesini takip eden takımlardan biri de Boluspor. Flaş sonuçlarla üstlere niyet alan kırmızı-beyazlı takım, üst üste ikinci deplasmanına çıkan Altınordu'yu yenerek yukarıdaki hedefini daha da netleştirdi. Altınordu ise son iki deplasmanında tam 6 gol atıp 3 puan topladı.
TOLGAHAN'IN AYIBI!
Semih 'in takımını kırmızı kartla eksik bırakıp, rakibine yaptığı çirkin hareket futbol kamuoyu ve kendi camiasında tepki topladı. Sivasspor'un kalesini korurken, kale arkasındaki top toplayıcı çocuğa çirkince tepki gösteren, küfreden ama sonrasında kamuoyundan özür dilemeyen Tolgahan bu haftanın en tepki toplayan iki ismi oldular. Bu iki oyuncu hem kendilerine hem takımlarına zarar verdiler.
TELAFİ ETTİLER
Göztepe maçında bir mağlubiyetle 6 puan kaybeden Eskişehirspor, rakibinin beraberliği, kendisinin de Yeni Malatyaspor'a karşı aldığı 3 puanla, kaybın tam 5 puanını telafi etmiş oldu.
6 GOL, 4 KIRMIZI...
Hep denilir ya 'maçlar kağıt üzerinde kolay, yeşil sahalarda zordur' diye. Bir maç düşünün ki maçtan önce Göztepe favori olsun, maç sonunda 1 puana razı olsun. Hem de 8 kişiyle maçı tamamlasın. 2-0 öndeyken maç 76. dakikada 3-3 oldu. Olanlar da bundan sonra oldu. 78 ve 85. dakikalar arasında üç oyuncusu kırmızı kart gören Göztepe evinde hem 1 puana razı oldu, hem de Yeni Malatyaspor'a daha da yaklaşma şansını yitirdi.
24 GOLLÜ HAFTA!
11. hafta maçlarında 24 gol atıldı. Deplasmanda sadece Denizlispor'un kazandığı haftada, 4 maç berabere biterken, 4 ev sahibi takımlar galip geldiler. Golsüz biten tek maç, Manisaspor- Samsunspor maçı oldu. Göztepe-Bandırma maçında 3'ü ev sahibi, 1'i rakip Bandırmaspor'a olmak üzere tam 4 kırmızı kart çıktı. Ligde bu hafta hakemler, 57 sarı, 7 kırmızı kartla ilk 11 haftanın en yüksek kart ortalamasına ulaştılar...
BOLU KAZANDI!
Ligin zirvesini takip eden takımlardan biri de Boluspor. Flaş sonuçlarla üstlere niyet alan kırmızı-beyazlı takım, üst üste ikinci deplasmanına çıkan Altınordu'yu yenerek yukarıdaki hedefini daha da netleştirdi. Altınordu ise son iki deplasmanında tam 6 gol atıp 3 puan topladı.
TOLGAHAN'IN AYIBI!
Semih 'in takımını kırmızı kartla eksik bırakıp, rakibine yaptığı çirkin hareket futbol kamuoyu ve kendi camiasında tepki topladı. Sivasspor'un kalesini korurken, kale arkasındaki top toplayıcı çocuğa çirkince tepki gösteren, küfreden ama sonrasında kamuoyundan özür dilemeyen Tolgahan bu haftanın en tepki toplayan iki ismi oldular. Bu iki oyuncu hem kendilerine hem takımlarına zarar verdiler.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:43
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