Göz-Göz eksik
Göztepe, Adana'ya 3 eksikle gitti. Geçen hafta kırmızı kart gören Gökhan Karadeniz, Halil Akbunar ve Mehmet Erdem bu akşam Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Gençer, Lokman ve Doğa'nın durumları ise bugün netleşecek. Göztepe, rakibi ile oynadığı son 6 maçı kaybetti.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:24
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