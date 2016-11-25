 Giresun iddialı – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Giresun iddialı

    Giresun iddialı
    'a konuk olacak , rakibinden çekinmiyor. Teknik direktör , "İki takım da kazanmak için mücadele edecek. Rakibimiz lider. Zorlu maç olacak" diye konuştu. Giresunspor'da cezalı Berkan pazartesi günkü maçta forma giyemeyecek. Cihan Can'ın durumu ise belirsiz...
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:26
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