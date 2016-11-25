Giresun iddialı
Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Giresunspor, rakibinden çekinmiyor. Teknik direktör Yücel İldiz, "İki takım da kazanmak için mücadele edecek. Rakibimiz lider. Zorlu maç olacak" diye konuştu. Giresunspor'da cezalı Berkan pazartesi günkü maçta forma giyemeyecek. Cihan Can'ın durumu ise belirsiz...
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:26
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