 Bakkal’dan neşter – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Bakkal’dan neşter

    Bakkal’dan neşter
    , Eskişehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mesut Bakkal, morallerinin iyi olduğunu belirterek, "Taraftarımızı bekliyoruz. İnşallah, hep beraber kazanırız" dedi. Bakkal, Ümraniye yenilgisinden gerekli dersi aldıklarını, bu hafta daha dinamik futbolculara şans vereceğini kaydetti.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
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