Bakkal’dan neşter

Eskişehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör, morallerinin iyi olduğunu belirterek, "Taraftarımızı bekliyoruz. İnşallah, hep beraber kazanırız" dedi. Bakkal, Ümraniye yenilgisinden gerekli dersi aldıklarını, bu hafta daha dinamik futbolculara şans vereceğini kaydetti.