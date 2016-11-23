 Diriliş maçımız’ – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Diriliş maçımız’

    Diriliş maçımız’
    'de sıkıntılı günler geçiren ve son olarak deplasmanda Elazığ'a 3-0 yenilen Mersin İ.Y.'de teknik direktör camiaya söz verdi. Şimşek evlerinde oynayacakları Ümraniyekarşılaşması için, "Elazığ maçı gerçekten bizim için büyük bir kayıp oldu. Mağlubiyetin tek sorumlusu benim. Oyuncularımız elinden geleni yaptı. Söz veriyorum, Ümraniye maçı bizim tekrardan doğuş, diriliş maçımız olacak" diye konuştu.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:11
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