Diriliş maçımız’
TFF 1. Lig'de sıkıntılı günler geçiren ve son olarak deplasmanda Elazığ'a 3-0 yenilen Mersin İ.Y.'de teknik direktör Yusuf Şimşek camiaya söz verdi. Şimşek evlerinde oynayacakları Ümraniyekarşılaşması için, "Elazığ maçı gerçekten bizim için büyük bir kayıp oldu. Mağlubiyetin tek sorumlusu benim. Oyuncularımız elinden geleni yaptı. Söz veriyorum, Ümraniye maçı bizim tekrardan doğuş, diriliş maçımız olacak" diye konuştu.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Takviye yapacağız''
Toplam 1
Yorum
TS Ben size güveniyorum, hocam. Savasmayi birakmadiginiz taktirde sizi hep destekleyecegim.
- En düşük ortalama
Toplam 2
Yorum
TS Ofansda is yapabilecek tek isim Castillo. GB macinda insallah ilk 11 oynar.
- ''Sevinmeleri normal!''
Toplam 1
Yorum
POYRAZ Önemli takıma bak arkadaş FB ceza sahasına girmeden maçı tamamlayan takım önemli oluyorsa vay halimize vay.
Diriliş maçımız’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.