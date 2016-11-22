Urfaspor’da iki aday

Ünal Karaman'la yolları ayıran Şanlıurfaspor'un kente getirdiği Mehmet Altıparmak'la görüştüğü fakat herhangi bir anlaşma yapmadığı öğrenildi. Arayışlarına devam eden sarı-yeşilliler'in Oğuz Çetin ve Elazığspor'dan geçtiğimiz hafta ayrılan Ogün Temizkanoğlu'yla temas kurduğu belirtildi.