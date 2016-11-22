 Urfaspor’da iki aday – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Urfaspor’da iki aday

    Urfaspor’da iki aday
    Ünal Karaman'la yolları ayıran Şanlıurfaspor'un kente getirdiği Mehmet Altıparmak'la görüştüğü fakat herhangi bir anlaşma yapmadığı öğrenildi. Arayışlarına devam eden sarı-yeşilliler'in Oğuz Çetin ve Elazığspor'dan geçtiğimiz hafta ayrılan Ogün Temizkanoğlu'yla temas kurduğu belirtildi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:52
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