 Şampiyonluk sesleri – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Şampiyonluk sesleri

    Şampiyonluk sesleri
    'yu 3-2 yenerek 2. sıraya yükselen Bolu'da moraller tavan yaptı. Başkan Necip Çarıkçı, "İnşallah bu başarı, Süper Lig'i getirir. Adana'nın şampiyonluğu hiç beklenmiyordu. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Süper Lig'e çıkmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:50
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