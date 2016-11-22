 Göz-Göz isyan etti – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Göz-Göz isyan etti

    Göz-Göz isyan etti
    ile 3-3 berabere kalan ve 3 oyuncusu kırmızı gören Göztepe'de hakem Çağatay Şahan'a büyük tepki var. Başkan vekili Talat Papatya, en son 15 Ekim'de maç yöneten Şahan'ın uzun süredir görev alamadığını, maçlarına neden atandığını merak ettiklerini söyleyip TFF'ye sitem etti.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
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