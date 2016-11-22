Göz-Göz isyan etti

ile 3-3 berabere kalan ve 3 oyuncusu kırmızı gören'de hakem'a büyük tepki var. Başkan vekili, en son 15 Ekim'de maç yöneten Şahan'ın uzun süredir görev alamadığını, maçlarına neden atandığını merak ettiklerini söyleyip'ye sitem etti.