 Dipte sessizlik – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Dipte sessizlik

    Dipte sessizlik

    Haftanın kapanış maçında ’u 19 Mayıs Stadı’ında ağırlayan , 90 dakikayı golsüz kapatınca ligin dibinden kurtulamadı

    'de 11. haftanın kapanış maçında gol sesi çıkmadı. -3 puanla ligin dibine demir atan , evinde ağırladığı Samsunspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Konuk ekip , Distel Zola'nın 59'da kırmızı kart görmesiyle son yarım saati 10 kişi tamamlamasına rağmen zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı. 4 puanlı Manisa, pazar günü Ege derbisinde Denizli'ye gidecek.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:47
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