 Çotanak 5 maçtır galibiyete hasret – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Çotanak 5 maçtır galibiyete hasret

    Çotanak 5 maçtır galibiyete hasret
    Giresun yeni teknik direktörü 'le çıktığı ilk maçta 'la 1-1 kaldı. 5 maçtır galibiyete hasret olan Çotanak'ta yönetici Bahattin Kurt, "Hocamız eksiklerimize bakacak, devre arasında rapor verecek. Biz de ona göre çalışmaları yapacağız. 'u en iyi seviyeye getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:48
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