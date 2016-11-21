 Eskişehir şov – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Eskişehir şov

    Eskişehir şov

    Kırmızı-siyahlılar yaklaşık 20 bin taraftarının desteğini de arkasına alıp, 45 dakika 10 kişi oynadığı maçta Y.Malatya’yı Hasan ve Bruno’yla yıktı.

    Türk futbolu yeni bir stada daha kapılarını açtı. , 33 bin kişilik yeni stadının açılışını lider Malatyaspor karşısında 2-0'lık zaferle yaptı. Hasan Hüseyin 13'te yeni statta ilk golü atan isim oldu. Es-Es'te Semih Şentürk 45+1'de gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

    Malatya'da da Caner 90+1'de kırmızı kart gördü. İkinci yarıda rakip atakları savuşturup Bruno'yla da kontrataktan attığı 2. golle tribünleri coşturan Es-Es lideri devirip zirveye bir adım daha yaklaştı. Yeni stadın resmi açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile daha sonra yapılacak.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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