Eskişehir şov
Kırmızı-siyahlılar yaklaşık 20 bin taraftarının desteğini de arkasına alıp, 45 dakika 10 kişi oynadığı maçta Y.Malatya’yı Hasan ve Bruno’yla yıktı.
Malatya'da da Caner 90+1'de kırmızı kart gördü. İkinci yarıda rakip atakları savuşturup Bruno'yla da kontrataktan attığı 2. golle tribünleri coşturan Es-Es lideri devirip zirveye bir adım daha yaklaştı. Yeni stadın resmi açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile daha sonra yapılacak.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:17
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
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