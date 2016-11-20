 Sivasspor paramparça! – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    paramparça!

    Sivasspor paramparça!

    'a konuk olan sahadan ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

    Geçtiğimiz hafta sahasında ile berabere kalan kırmızıbeyazlılar, ligin 11. haftasındaki maçta İstanbul ekibine 4-1 mağlup oldu.

    TOLGAHAN ÇILDIRDI
    kalecisi Tolgahan, maçın ikinci yarısında top toplayıcı çocuğun üzerine yürüdü. Sahaya topu geç soktuğu gerekçesiyle çocuğa el hareketleri yapan Tolgahan, sinirinden reklam panolarını devirdi.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:01
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