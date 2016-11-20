Malatya’dan iddialı sözler
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:03
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
- 950 milyon liralık derbi
Toplam 9
Yorum
Ali Bruma değer tablosunda kendine yer bulamamış ne öldü mü bu çocuk benim bildiğim onun piyasa değeri sezon başı 75 milyondu şimdi ise 120 150 arası paha biciliyordu :)
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