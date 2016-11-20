 Malatya’dan iddialı sözler – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Malatya’dan iddialı sözler

    Malatya’dan iddialı sözler
    Yeni Malatya Teknik Direktörü , maçı öncesi iddialı konuştu. Rakibin taraftarının maçta etkili olacağını belirten Buz, "Güzel bir maç izlettireceğimize inanıyorum. 90 dakika sonunda da kazanan biz olacağız" diye konuştu.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:03
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