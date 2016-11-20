 Gol düellosunda Göz-Göz yara aldı – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Gol düellosunda Göz-Göz yara aldı

    Gol düellosunda Göz-Göz yara aldı

    Zirve mücadelesi veren , evinde ağırladığı ile girdiği düellodan ağır yaralı çıktı. 6 gollü karşılaşmada çıkan 4 kırmızı kartın 3’ünü İzmir ekibi gördü.

    , evinde maçında ağır yara aldı: 3-3. Gol düellosu şeklinde geçen ve 4 kırmızı kartın çıktığı maçı İzmir ekibi 8 kişi tamamladı. Göztepe'de Jahovic ve Umut'un (2) gollerine, konuk ekip Bandırma'dan David, Doğan ve Atabey karşılık verdi. Göztepe'de Halil ve Mehmet Erdem sahada, Gökhan Karadeniz ise yedek kulübesinde kırmızı gördü. Bandırma'da ise Kıvanç kızardı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:59
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