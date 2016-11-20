 Eskişehir pusuda – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Eskişehir pusuda

    Eskişehir pusuda
    Sahasında bugün lider Malatya'yı konuk edecek geri sayımda... Teknik direktör , maça eksiksiz çıkacaklarını belirterek, "Takımın morali yüksek. İyi bir oyun ve sonuçla ligdeki iddiamızı sürdürmek istiyoruz" dedi.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:02
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