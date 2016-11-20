 Elazığspor’a Bayram geldi – Fotomaç – 20 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’a Bayram geldi

    Elazığspor’a Bayram geldi
    Teknik direktör değişikliğine giden , yeni hocası Bayram Bektaş ile çıktığı ilk sınavında Mersin İdmanyurdu'nu gole boğdu. Gakgoşlar, 3 hafta sonra galibiyet özlemine son verirken, sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı. Çağrı, Hakan ve Berk'in golleriyle rakibini yıkan Elazığspor, puanını 8'e yükseltti.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Elazığspor’a Bayram geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.