Bolu'dan çıkış yok
Kırmızı-beyazlılar taraftarı önünde rakiplerine şans tanımıyor. İzmir ekibini konuk eden Fuat Çapa’nın öğrencileri, rakibini 3-2 ile yıktı, sahasında 4’te 4 yaptı.
33'te Altınordu'da kazanılan penaltının başına geçen Umut Sözen topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 50'de Üstün Bilgin skoru eşitledi: 2-2. Bir dakika sonra Jansen, aşırtma bir vuruşla skoru belirleyen golü attı: 3-2. Sahasında 4'te 4 yapan Boluspor, puanını da 23'e çıkardı.
ÇAPA'DAN MUTLUSU YOK
Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, maçın ardından oyuncularına övgüler yağdırdı. Karşılaşmaya istekli başladıklarını belirten Çapa, "Attığımız gollerin ikisi de birbirinden güzeldi. Bu da oyuncularımızın her geçen gün performansının iyiye gittiğini ve lige alıştığını gösteriyor. Dengeli ve mantıklı oynadık. Bu gayet memnun ediciydi" açıklamasını yaptı.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:56
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
- 950 milyon liralık derbi
Toplam 9
Yorum
Ali Bruma değer tablosunda kendine yer bulamamış ne öldü mü bu çocuk benim bildiğim onun piyasa değeri sezon başı 75 milyondu şimdi ise 120 150 arası paha biciliyordu :)
Bolu'dan çıkış yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.