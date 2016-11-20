 Bolu'dan çıkış yok – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Bolu'dan çıkış yok

    Bolu'dan çıkış yok

    Kırmızı-beyazlılar taraftarı önünde rakiplerine şans tanımıyor. İzmir ekibini konuk eden ’nın öğrencileri, rakibini 3-2 ile yıktı, sahasında 4’te 4 yaptı.

    'de 11. haftanın en gollü maçlarından biri Bolu'da oynandı. Zirve yarışındaki iddiasını korumak isteyen kırmızı-beyazlılar, sahasında Altınordu'yu 3-2 mağlup etti. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibiydi. 20. dakikada Jansen'in ortasında topla buluşan Poepon ağları havalandırdı: 1-0. 32'de bir kez daha sahneye çıkan Poepon düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0.

    33'te Altınordu'da kazanılan penaltının başına geçen Umut Sözen topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 50'de Üstün Bilgin skoru eşitledi: 2-2. Bir dakika sonra Jansen, aşırtma bir vuruşla skoru belirleyen golü attı: 3-2. Sahasında 4'te 4 yapan , puanını da 23'e çıkardı.

    ÇAPA'DAN MUTLUSU YOK
    Boluspor Teknik Direktörü , maçın ardından oyuncularına övgüler yağdırdı. Karşılaşmaya istekli başladıklarını belirten Çapa, "Attığımız gollerin ikisi de birbirinden güzeldi. Bu da oyuncularımızın her geçen gün performansının iyiye gittiğini ve lige alıştığını gösteriyor. Dengeli ve mantıklı oynadık. Bu gayet memnun ediciydi" açıklamasını yaptı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:56
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