 Balıkesir’de çıt çıkmadı – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Balıkesir’de çıt çıkmadı

    Balıkesir’de çıt çıkmadı
    Sahasında 'u konuk eden rakibiyle golsüz berabere kaldı. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada iki takım da pozisyonlara girmekte zorlandı. 90 dakika boyunca en tehlikeli pozisyon 33'te yaşandı. Balıkesirspor'dan Fo*i'nin şutunda direğe çarpan top kalecide kaldı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:58
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