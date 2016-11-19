Demirspor sıkıntılı

TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak olan Adana Demirspor, iki sakatlık haberiyle sarsıldı.

Giresun maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı son idmanla tamamlayan Demirspor'da golcü Pote ile orta saha Grbic'in Çotanaklar karşısında forma giyemeyecekleri belirtildi. Milli Takım arasının kendilerine gayet iyi geldiğini ve A.Konya ile oynadıkları hazırlık maçıyla bunu net olarak gördüklerini belirten teknik direktör Engin İpekoğlu ise hafta boyunca Giresun'dan 3 puan almanın hesaplarını yaptıklarının altını çizdi.



ESKİŞEHİR'DE SAAT YİNE DEĞİŞTİ

TFF, Eskişehir'de yarın oynanacak Eskişehirspor- Y.Malatya maçının başlama saatinde yine değişikliğe gitti. Es-Es'in yeni stadında oynanacağı açıklanan maç daha önce saat 15.00'ten 14.00'e alındı, dün de TFF'nin internet sitesinden 14.30 olarak açıklandı.



DENİZLİ'DE MORİTZ DE SAKAT

Ş.URFA'YLA karşılaşacak Denizli'de Moritz şoku yaşandı. Dünkü idmanda belinden sakatlanan Brezilyalı orta saha kadrodan çıkarıldı. Berkan ve Sankoh'tan sonra Moritz'in de sakatlanması moralleri bozdu



'YENECEĞİZ BAŞKA YOLU YOK'

GİRESUN'DA başkan Mustafa Bozbağ, Demirspor maçı öncesi iddialı konuştu. Bozbağ, "Yeneceğiz başka yolu yok. İçerdeki maçları alıp dışarıdan da alacağımız puanlarla devreyi kapamayı düşünüyoruz" dedi.



KIRILMA MAÇI ALTINORDU

Boluspor başkanı Necip Çarıkçı, Altınordu maçının önemine değindi. Çarıkçı, "Almamız gerekiyor çünkü 3 seri maç yapmamız gerekiyor. 3 puan alırsak devreye kadar kalan 5 maç daha rahat geçer" dedi.