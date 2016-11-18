 Rize'nin deplasman krizi – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Rize'nin deplasman krizi

    Rize'nin deplasman krizi

    Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Rizespor, Süper Lig'de dış sahada oynadığı son 16 lig maçında galip gelemedi.

    En son geçen sezonun 12. haftasında Osmanlıspor deplasmanında 1-0 kazanan Hikmet Karaman yönetimindeki takım daha sonra 3 puan alamadı.

    Başakşehir'in gol yüzdesi yüksek...
    bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 maç sonunda 64 net gol pozisyonunda girdi. Abdullah Avcı yönetimindeki takım bu pozisyonların 24 tanesini gole çevirdi ve %37.5 başarı oranı yakaladı. Medipol Başakşehir bu alanda Süper Lig'in en başarılı takımı oldu.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:38
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