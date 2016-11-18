Rize'nin deplasman krizi
Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Rizespor, Süper Lig'de dış sahada oynadığı son 16 lig maçında galip gelemedi.
En son geçen sezonun 12. haftasında Osmanlıspor deplasmanında 1-0 kazanan Hikmet Karaman yönetimindeki takım daha sonra 3 puan alamadı.
Başakşehir'in gol yüzdesi yüksek...
Medipol Başakşehir bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 maç sonunda 64 net gol pozisyonunda girdi. Abdullah Avcı yönetimindeki takım bu pozisyonların 24 tanesini gole çevirdi ve %37.5 başarı oranı yakaladı. Medipol Başakşehir bu alanda Süper Lig'in en başarılı takımı oldu.
Başakşehir'in gol yüzdesi yüksek...
Medipol Başakşehir bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 maç sonunda 64 net gol pozisyonunda girdi. Abdullah Avcı yönetimindeki takım bu pozisyonların 24 tanesini gole çevirdi ve %37.5 başarı oranı yakaladı. Medipol Başakşehir bu alanda Süper Lig'in en başarılı takımı oldu.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Rize'nin deplasman krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.