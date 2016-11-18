ES-ES Yeni evinde
Eskişehirspor’un, pazar günü Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı maç yeni statta oynanacak. Başkan Halil Ünal, “Tarihi bir karşılaşma olacak” dedi
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 20 Kasım Pazar günü saat 14.00'te evinde ağırlayacağı Yeni Malatyaspor ile yapımı tamamlanan yeni statta karşı karşıya gelecek. Yeni statta incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, karşılamanın oynanması için yeni stadın elverişli olduğunu ve karşılaşmanın burada oynanacağını söyledi.
ÜNAL: HAYIRLI OLSUN
Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ise tarihi anlar yaşadıklarını belirterek, "Yeni stadımızın uğurlu olmasını diliyorum. Çok heyecanlıyız. Yeni Malatya maçını kazanmak istiyoruz. Eminim tüm taraftarlarımız maça gelecek. Stat hayırlı olsun" diye konuştu.
ÜNAL: HAYIRLI OLSUN
Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ise tarihi anlar yaşadıklarını belirterek, "Yeni stadımızın uğurlu olmasını diliyorum. Çok heyecanlıyız. Yeni Malatya maçını kazanmak istiyoruz. Eminim tüm taraftarlarımız maça gelecek. Stat hayırlı olsun" diye konuştu.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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