 ES-ES Yeni evinde – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    ES-ES Yeni evinde

    ES-ES Yeni evinde

    ’un, pazar günü Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı maç yeni statta oynanacak. Başkan Halil Ünal, “Tarihi bir karşılaşma olacak” dedi

    TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 20 Kasım Pazar günü saat 14.00'te evinde ağırlayacağı Yeni Malatyaspor ile yapımı tamamlanan yeni statta karşı karşıya gelecek. Yeni statta incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, karşılamanın oynanması için yeni stadın elverişli olduğunu ve karşılaşmanın burada oynanacağını söyledi.

    ÜNAL: HAYIRLI OLSUN
    Başkanı Halil Ünal ise tarihi anlar yaşadıklarını belirterek, "Yeni stadımızın uğurlu olmasını diliyorum. Çok heyecanlıyız. Yeni Malatya maçını kazanmak istiyoruz. Eminim tüm taraftarlarımız maça gelecek. Stat hayırlı olsun" diye konuştu.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:30
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